Kayseri'de oto tamirhanesindeki tartışmada Ö.B., kardeşi Ö.Ç.B.'yi tüfekle yaraladı - Son Dakika
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Kayseri'de oto tamirhanesindeki tartışmada Ö.B., kardeşi Ö.Ç.B.'yi tüfekle yaraladı

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Kayseri\'de oto tamirhanesindeki tartışmada Ö.B., kardeşi Ö.Ç.B.\'yi tüfekle yaraladı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde oto tamirhanesinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü; Ö.B., kardeşi Ö.Ç.B.'yi tüfekle yaraladı. Yaralı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı; olay yerinden kaçan Ö.B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

KAYSERİ'de Ö.B., kardeşi Ö.Ç.B.'yi oto tamirhanesinde tüfekle vurarak yaraladı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Oymaağaç Mahallesi 3120'inci Sokak'ta meydana geldi. Ö.B. ile kardeşi Ö.Ç.B. arasında oto tamirhanesinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ö.B., kardeşi Ö.Ç.B.'yi tüfekle vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Ö.B.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
KocasinanGüvenlik3. SayfaKayseriOlaylarGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de oto tamirhanesindeki tartışmada Ö.B., kardeşi Ö.Ç.B.'yi tüfekle yaraladı - Son Dakika
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