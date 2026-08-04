Kayseri'de Otobüs Devrildi: 20 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de Otobüs Devrildi: 20 Yaralı

Kayseri\'de Otobüs Devrildi: 20 Yaralı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yolcu otobüsü devrildi, 20 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Kayseri-Niğde kara yolunun Saraycık Mahallesi mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 38 YILTUR 004 plakalı yolcu otobüsü aydınlatma direğine çarptıktan sonra kontrolden çıkarak devrildi.

İhbarın ardından kaza yerine itfaiye, polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kayseri'deki hastanelere sevk ediliyor.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Acil Durum, Kayseri, İncesu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Otobüs Devrildi: 20 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Laf atma kavgası ölümle bitti Kocasıyla gelince ortalık karıştı Laf atma kavgası ölümle bitti! Kocasıyla gelince ortalık karıştı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü “Asırlık Gece“ Belgesel çekimleri kapsamında trafiğe kapatıldı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü "Asırlık Gece" Belgesel çekimleri kapsamında trafiğe kapatıldı
Yaşlı adam evinde ölü bulundu: Mahalleli ile akrabalar birbirine girdi Yaşlı adam evinde ölü bulundu: Mahalleli ile akrabalar birbirine girdi
Saldırı büyüyor: Bitcoin cüzdanları güvende mi Saldırı büyüyor: Bitcoin cüzdanları güvende mi?
Araçta uyuya kalan 4 yaşındaki çocuğa sıcak çarptı, aylar önce fotoğraf çektirdiği yere defnedildi Araçta uyuya kalan 4 yaşındaki çocuğa sıcak çarptı, aylar önce fotoğraf çektirdiği yere defnedildi
Sürücülerin kabusu oldular İstanbul’da değnekçilere darbe Sürücülerin kabusu oldular! İstanbul'da değnekçilere darbe

10:06
Emeklilere zam farkının ödeneceği tarih netleşti
Emeklilere zam farkının ödeneceği tarih netleşti
09:55
Fatma Soydaş’tan mesaj var Cezaevi şartları ağır geldi
Fatma Soydaş'tan mesaj var! Cezaevi şartları ağır geldi
09:47
Trabzonspor’dan Dusan Vlahovic bombası İlk teklif yapıldı
Trabzonspor'dan Dusan Vlahovic bombası! İlk teklif yapıldı
09:08
Bakan Gürlek duyurdu 7 şirkete kayyum atandı, 72 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Gürlek duyurdu! 7 şirkete kayyum atandı, 72 şüpheli gözaltına alındı
09:05
Akaryakıta son ayların en büyük indirimi geliyor
Akaryakıta son ayların en büyük indirimi geliyor
08:30
1009 gün sonra kürsüye çıkacak Kılıçdaroğlu’na soğuk duş
1009 gün sonra kürsüye çıkacak Kılıçdaroğlu'na soğuk duş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 10:16:18. #.0.3#
SON DAKİKA: Kayseri'de Otobüs Devrildi: 20 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.