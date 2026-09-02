Kayseri'de otobüste fenalaşan kadın yolcuya şoför Bünyamin Yıldırım sahip çıktı - Son Dakika
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Kayseri'de otobüste fenalaşan kadın yolcuya şoför Bünyamin Yıldırım sahip çıktı

Kayseri\'de otobüste fenalaşan kadın yolcuya şoför Bünyamin Yıldırım sahip çıktı
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Kayseri'de Erenköy-Eğribucak seferini yapan özel halk otobüsünde bir kadın yolcu aniden fenalaştı. Şoför Bünyamin Yıldırım, güzergah değiştirerek yolcuyu Erciyes Üniversitesi Hastanesi'ne yetiştirdi; kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedaviye alındı.

KAYSERİ'de özel halk otobüsünde fenalaşan kadın yolcuyu, şoför Bünyamin Yıldırım, hastaneye yetiştirdi.

Erenköy-Eğribucak seferini gerçekleştirmek üzere hareket eden 38 AB 169 plakalı özel halk otobüsünde seyahat eden kadın yolcu, bir süre sonra aniden fenalaştı. Durumu fark eden otobüs şoförü Bünyamin Yıldırım, güzergah değiştirip yolcuyu Erciyes Üniversitesi Hastanesi'ne ulaştırdı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sedyeye alınan yolcu, hastanede tedaviye alındı. Şoförün yolcuyu yetiştirdiği anlar, aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de otobüste fenalaşan kadın yolcuya şoför Bünyamin Yıldırım sahip çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de otobüste fenalaşan kadın yolcuya şoför Bünyamin Yıldırım sahip çıktı - Son Dakika
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