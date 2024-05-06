Kayseri'de Otobüste Yakalanan Yabancı Uyruklu Şüpheliden 729 Gram Sentetik Uyuşturucu Çıktı - Son Dakika
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Kayseri'de Otobüste Yakalanan Yabancı Uyruklu Şüpheliden 729 Gram Sentetik Uyuşturucu Çıktı

Kayseri\'de Otobüste Yakalanan Yabancı Uyruklu Şüpheliden 729 Gram Sentetik Uyuşturucu Çıktı

Kayseri'de durdurulan bir otobüste yapılan aramada, yabancı uyruklu bir şüphelinin mide ve bağırsağından 729 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınarak hastaneye götürüldü ve yapılan muayenede uyuşturucuların kapsüller içinde olduğu tespit edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

06.05.2024 18:47
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Kayseri'de durdurulan otobüsteki yabancı uyruklu şüphelinin mide ve bağırsağından 729 gram sentetik uyuşturucu çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ülkeye kaçak yollarla giren yabancı uyruklu bir kişinin Kayseri'ye uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda polis, kent girişinde şüphelinin içerisinde bulunduğu otobüsü durdurdu.

Yapılan üst aramasında uyuşturucu tespit edilemeyen şüphelinin karın bölgesindeki şişliği fark eden polis, şüpheliyi gözaltına alarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürdü.

Burada yapılan muayenede, şüphelinin mide ve bağırsağında 100 kapsül içesinde 729 gram sentetik uyuşturucu bulunduğu tespit edildi.

Gözaltındaki şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Kayseri, Narkotik Suçlar, Güvenlik, Uyuşturucu, Kaçakçılık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Otobüste Yakalanan Yabancı Uyruklu Şüpheliden 729 Gram Sentetik Uyuşturucu Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Otobüste Yakalanan Yabancı Uyruklu Şüpheliden 729 Gram Sentetik Uyuşturucu Çıktı - Son Dakika
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