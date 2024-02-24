Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Kayseri\'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, H.A. yönetimindeki bir otomobil ile S.N. idaresindeki başka bir otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekipleri tarafından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

24.02.2024 22:19  Güncelleme: 22:20
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Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Merkez Kocasinan ilçesi Yeni Mahalle 7. Cadde'de, H.A. yönetimindeki 38 H 3479 plakalı otomobil ile S.N. idaresindeki 38 VF 530 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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