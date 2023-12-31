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Kayseri'de devrilen otomobil alev aldı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de devrilen otomobil alev aldı, 2 kişi yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, M.C'nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak devrildi ve alev aldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Araçta bulunan sürücü ve yolcu hafif yanıklarla hastaneye kaldırıldı.

Kayseri\'de devrilen otomobil alev aldı, 2 kişi yaralandı
31.12.2023 - 15:45,  Güncelleme: 15:47
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde devrilen otomobilin alev alması sonucu 2 kişi yaralandı.

M.C'nin kullandığı 38 AY 432 plakalı otomobil, Bekir Yıldız Bulvarı'nda kontrolden çıkarak kaldırıma çarptıktan sonra Filamingo Parkı'na devrildi.

Kazanın ardından otomobilde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından araçta bulunan 2 kişi çıkartıldı.

Hafif yanıkları bulunan sürücü ve yolcu, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay anı ise çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde, kaldırıma çarparak devrilen araçtan duman çıktığı anlar yer aldı.

Kaynak: AA
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