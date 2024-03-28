Kayseri\'de otomobil ile motosiklet çarpışması: 1 ölü, 3 yaralı

RTÜK Başkanı Şahin: Murat Kurum'un eşi ücretsiz izin aldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum'un ücretsiz izin aldığını açıkladı. Şahin, Şengül Kurum'un etik ve ilkeli bir duruş sergileyerek eşinin yanında olmasında hiçbir mahsur olmadığını belirtti ve yalan yanlış algılarla kurumu ve çalışanlarını yıpratmaya izin vermeyeceklerini vurguladı.