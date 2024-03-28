Kayseri'de otomobil ile motosiklet çarpışması: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Kayseri'de otomobil ile motosiklet çarpışması: 1 ölü, 3 yaralı

Kayseri\'de otomobil ile motosiklet çarpışması: 1 ölü, 3 yaralı

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ve kaldırımda yürüyen anne ile çocuğu yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.

28.03.2024 17:43  Güncelleme: 17:43
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Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

S.Ü. (21) idaresindeki 38 DA 200 plakalı otomobil, Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'nda, aynı yönde giden M.Ö. (26) yönetimindeki 07 BAA 985 plakalı motosikletle çarpıştı.

Savrulan motosiklet, kaldırımda yürüyen anne ile çocuğuna çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan S.Ü. ile anne ve çocuğu kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

Kocasinan, Kayseri, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de otomobil ile motosiklet çarpışması: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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