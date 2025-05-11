Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
S.A'nın kullandığı 06 AZ 0940 plakalı otomobil, Osman Kavuncu Bulvarı'nda, F.Ö. yönetimindeki 38 PP 553 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü S.A, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Otomobil-Kamyonet Çarpışması: 1 Yaralı - Son Dakika
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