Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
U.Y.K. idaresindeki 38 YT 697 plakalı otomobil, Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki K.G, M.G.B. ile K.T. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?