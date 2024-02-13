Kayseri'de Oturduğu Apartmanın 6. Kat Balkonundan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayseri'de Oturduğu Apartmanın 6. Kat Balkonundan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Kayseri\'de Oturduğu Apartmanın 6. Kat Balkonundan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kadın, oturduğu apartmanın 6. kat balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olayın nedeni henüz belirlenemedi.

13.02.2024 12:19  Güncelleme: 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de oturduğu apartmanın 6. kat balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti.

Merkez Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Nural Sokak'ta 11 katlı apartmanın 6'ncı katındaki dairede ikamet eden Tülay T, henüz belirlenemeyen nedenle balkondan düştü.

Ağır yaralanan Tülay T, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Kocasinan, Kayseri, Olay, Kaza, Hukuk, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Oturduğu Apartmanın 6. Kat Balkonundan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 14:13:56. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de Oturduğu Apartmanın 6. Kat Balkonundan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement