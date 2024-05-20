Kayseri'de Özel Halk Otobüsü Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kayseri'de Özel Halk Otobüsü Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Kayseri\'de Özel Halk Otobüsü Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde özel halk otobüsünün çarpması sonucu yaralanan kadın, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada aynı otobüsün altında kalan bir diğer kişinin tedavisi ise devam ediyor.

20.05.2024 10:53
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Kayseri'de özel halk otobüsünün çarpması sonucu yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Merkez Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle Erkilet Bulvarı'nda dün, M.C.Y. idaresindeki 38 AB 105 plakalı özel halk otobüsünün çarptığı E.A, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kadının cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan kazada annesi E.A. ile birlikte otobüsün altında kalan S.A'nın tedavisi ise devam ediyor.

Kaynak: AA

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