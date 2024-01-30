Kayseri\'de pazarcıya saldırı: Abdullah Taşdemir 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı

KAYSERİ'de pazarcı Umut O.'ya (26) yönelik saldırı sırasında 2 esnafın yaralanmasına ilişkin davada sanıklardan Abdullah Taşdemir (31) 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı; babası ve kardeşi beraat etti.

Olay, geçen yıl 8 Ağustos'ta saat 15.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki pazar yerinde meydana geldi. Pazarcı Umut O.'nun tezgahına, husumet yaşadığı Abdullah Taşdemir, babası K.T. (51) ve kardeşi T.T.'nin (22) bulunduğu otomobilden tabanca ile ateş açıldı. Bu sırada pazarcılar Harun K. (22) ile İbrahim E. (15) yaralandı. 2 yaralı Kayseri Şehir Hastanesi'ne tedavi görüp, taburcu edilirken, kaçan şüpheliler polis ekiplerince yakalanıp, tutuklandı.

DOSYA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame düzenlendi. Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede sanıklar hakkında 'kasten yaralama', 'yaralama' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından dava açıldı. Mahkeme, dosyada yaptığı incelemede, atılan mermi ve bulunan kovan sayısı, mermilerin mağdurları öldürecek nitelikte kafa hizasından geçmesi, tarafların aralarındaki husumetin derinliği ve bu husumetin adam öldürmeye teşebbüs edecek bir husumet olduğunun anlaşıldığı gerekçesiyle söz konusu suçun ağır cezalık olması nedeniyle görevsizlik kararı vererek, Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına; tutuklu sanıklar Abdullah Taşdemir ile kardeşi T.T. ve ilk duruşmada serbest bırakılıp, ancak başka suçtan dolayı cezaevinde olan baba K.T. katıldı. Önceki savunmalarını tekrar eden sanıklar, beraatlerini istedi. K.T.'nin avukatı Hacı Ağca da müvekkilin olay ile ilgili bir alakasının olmadığını belirterek, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, Abdullah Taşdemir'i 'kasten adam öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 10 yıl, 'vahim nitelikte silah bulundurma' suçundan 6 yıl, 'kasten yaralamadan' 1 yıl 6 ay, 'yaralama' suçundan da 6 ay olmak üzere toplam 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. T.T. ile K.T. ise tüm suçlardan beraat etti.