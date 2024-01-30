 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayseri'de pazarcıya saldırı: Abdullah Taşdemir 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de pazarcıya saldırı: Abdullah Taşdemir 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kayseri'de pazarcı Umut O.'ya yönelik saldırı sırasında 2 esnafın yaralanmasına ilişkin davada Abdullah Taşdemir 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Babası ve kardeşi ise beraat etti.

Kayseri\'de pazarcıya saldırı: Abdullah Taşdemir 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı
30.01.2024 - 15:25,
Abone Ol

KAYSERİ'de pazarcı Umut O.'ya (26) yönelik saldırı sırasında 2 esnafın yaralanmasına ilişkin davada sanıklardan Abdullah Taşdemir (31) 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı; babası ve kardeşi beraat etti.

Olay, geçen yıl 8 Ağustos'ta saat 15.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki pazar yerinde meydana geldi. Pazarcı Umut O.'nun tezgahına, husumet yaşadığı Abdullah Taşdemir, babası K.T. (51) ve kardeşi T.T.'nin (22) bulunduğu otomobilden tabanca ile ateş açıldı. Bu sırada pazarcılar Harun K. (22) ile İbrahim E. (15) yaralandı. 2 yaralı Kayseri Şehir Hastanesi'ne tedavi görüp, taburcu edilirken, kaçan şüpheliler polis ekiplerince yakalanıp, tutuklandı.

DOSYA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame düzenlendi. Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede sanıklar hakkında 'kasten yaralama', 'yaralama' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından dava açıldı. Mahkeme, dosyada yaptığı incelemede, atılan mermi ve bulunan kovan sayısı, mermilerin mağdurları öldürecek nitelikte kafa hizasından geçmesi, tarafların aralarındaki husumetin derinliği ve bu husumetin adam öldürmeye teşebbüs edecek bir husumet olduğunun anlaşıldığı gerekçesiyle söz konusu suçun ağır cezalık olması nedeniyle görevsizlik kararı vererek, Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına; tutuklu sanıklar Abdullah Taşdemir ile kardeşi T.T. ve ilk duruşmada serbest bırakılıp, ancak başka suçtan dolayı cezaevinde olan baba K.T. katıldı. Önceki savunmalarını tekrar eden sanıklar, beraatlerini istedi. K.T.'nin avukatı Hacı Ağca da müvekkilin olay ile ilgili bir alakasının olmadığını belirterek, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, Abdullah Taşdemir'i 'kasten adam öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 10 yıl, 'vahim nitelikte silah bulundurma' suçundan 6 yıl, 'kasten yaralamadan' 1 yıl 6 ay, 'yaralama' suçundan da 6 ay olmak üzere toplam 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. T.T. ile K.T. ise tüm suçlardan beraat etti.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Kocasinan, Kayseri, Umut, Saldırı, Güvenlik, Ceza, Adliye, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de pazarcıya saldırı: Abdullah Taşdemir 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika


16:36
Başak Demirtaş'tan İBB adaylığı için resmi başvuru geldi Başak Demirtaş'tan İBB adaylığı için resmi başvuru geldi
16:15
Ordu'da tepki çeken görüntü: Seçim afişleri çevre kirliliğine yol açtı Ordu'da tepki çeken görüntü: Seçim afişleri çevre kirliliğine yol açtı
15:40
İsveçli bin müzisyen, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesi için çağrıda bulundu İsveçli bin müzisyen, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesi için çağrıda bulundu
15:31
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland: Türkiye'nin F-16 Filosunu Geliştirmesi Amerikan Güvenliği İçin Önemli ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland: Türkiye'nin F-16 Filosunu Geliştirmesi Amerikan Güvenliği İçin Önemli
15:29
İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu
15:25
Arda Güler antrenmanda Modric'i çılgına çevirdi Arda Güler antrenmanda Modric'i çılgına çevirdi
15:15
2. kattan atlamak isteyen kadın son anda kurtarıldı 2. kattan atlamak isteyen kadın son anda kurtarıldı
15:14
Kadını masada başkalarıyla gördü, gazinoda dehşet saçtı Kadını masada başkalarıyla gördü, gazinoda dehşet saçtı

Son Dakika
16:36 Başak Demirtaş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusu yaptı
16:15 Ordu'da Yerel Seçimler İçin Asılan Pankartlar Çevre Kirliliğine Yol Açtı
15:40 İsveçli bin müzisyen, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesi için çağrıda bulundu
15:31 ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland: Türkiye'nin F-16 Filosunu Geliştirmesi Amerikan Güvenliği İçin Önemli
15:29 İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu
15:25 Arda Güler antrenmanda Modric'i çılgına çevirdi
15:15 2. kattan atlamak isteyen kadın son anda kurtarıldı
15:14 Kadını masada başkalarıyla gördü, gazinoda dehşet saçtı
15:01 53 gün evli kalan Merve Boluğur ve Mert Aydın barıştı
14:59 Bakan Fidan'dan Montrö tartışmalarına nokta: Akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 16:51:24. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de pazarcıya saldırı: Abdullah Taşdemir 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement