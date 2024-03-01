Kayseri\'de Pediatri ve Çocuk Nörolojisi Kongreleri Düzenlendi

Kayseri'de "10. Erciyes Pediatri Akademisi Kongresi" ve "2. Türk Dünyası Erciyes Çocuk Nörolojisi Kongresi" düzenlendi.
Erciyes Üniversitesinden (ERÜ) yapılan açıklamaya göre, ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı ve Kayseri Çocuk Sağlığı Derneği tarafından düzenlenen "10. Erciyes Pediatri Akademisi Kongresi" ve "2. Türk Dünyası Erciyes Çocuk Nörolojisi Kongresi", ERÜ Sabancı Kültür Sitesi'nde gerçekleştirildi.
Programa katılan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, üniversitelerin sağladığı bilimsel katkılarla ortaya koyduğu yeni gelişmeler, yöntem ve metotları bilim dünyasına sunmasının büyük öneme sahip olduğunu ifade etti.
ERÜ'nün özellikle bu konularda fakülteleriyle etkin şekilde araştırma ve çalışma yürüttüğünü, ihtiyaç olduğunda aşı geliştiren bir üniversite olarak da tarihte yerini aldığını belirten Altun, "Üniversitemiz, yapay zeka alanındaki etkin çalışmalarıyla da bundan sonraki süreçlerde özellikle üniversite hastanelerinin ihtiyacı olan ve bütün kurum hastanelerinde yaygınlaşacak olan yapay zeka temelli tedavi yöntemleri ile çok etkin araştırma ve çalışmaları içerisinde bulunduran bir üniversitedir. Kongreye gönül coğrafyasının bildiri ve makaleleri ile yer almasını, çok önemli bir etkileşim içerisinde olunmasını oldukça önemli buluyorum." ifadelerini kullandı.
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu ise kongrenin Türk dünyasının iş birliğini ve dayanışmasını artırmak gibi manevi bir amacının da olduğunu belirtti.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da ERÜ'nün emek veren bilim insanları sayesinde Türkiye'deki ilk 10 üniversite arasına girdiğini belirterek, bunun gurur verici olduğunu kaydetti.
Konuşmaların ardından program sunumlarla devam etti.
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