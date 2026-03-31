Kayseri'de Plaka Mevzuatı Gelişmeleri
Kayseri'de Plaka Mevzuatı Gelişmeleri

31.03.2026 21:48
Kayseri Emniyeti, tescil plakalarıyla ilgili mevzuat çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, tescil plakalarına ilişkin mevzuat çalışmalarının devam ettiği, mühürlü ancak standart dışı plakaların denetimlerde geçerli sayılacağı ve işlem uygulanmayacağı belirtildi.

APP plaka olarak bilinen mühürsüz ve yetkisiz plakalarla ilgili ise 1 Mayıs'a kadar bilgilendirme yapılacağı vurgulanan açıklamada, "Araçlarda sonradan takılan ses ve görüntü sistemleri için de yönetmelik değişikliğine kadar işlem uygulanmayacak, bilgilendirme devam edecektir. Ancak çevreyi rahatsız edecek şekilde ses yayını yapan araçlara yönelik denetimler sürecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

