Kayseri\'de Polis Şehitliği\'nde tören düzenlendi

Kayseri'de, Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehitlikte tören gerçekleştirildi.

Şehir Mezarlığı'nda bulunan Polis Şehitliği'nde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunmasının ardından İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kabir ziyareti yapan şehit yakınlarına başsağlığı dileyip sohbet etti.

Aydın ve beraberindekiler, daha sonra şehit kabirlerine karanfil koydu.

Törende gazetecilere açıklamada bulunan Aydın, iyi bir takımla çalıştığını ve takımın parçası olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Türk Polis Teşkilatı'nın dünyadaki birçok ülkeden daha fazla tecrübeye sahip olduğunu belirten Aydın, şehitlere de Allah'tan rahmet diledi.

Törene, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Ali Yavuz, kent protokolü ve emniyet personeli katıldı.

Program kapsamında, daha sonra Sümer Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.