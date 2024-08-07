Kayseri'de polise çarparak yaraladığı öne sürülen sanığın yargılanması başladı

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Kayseri'de uygulama yapan polise aracıyla çarparak yaraladığı öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık İ.T, müşteki polis memuru H.U. ve taraf avukatları katıldı.

Sanık İ.T, olay günü polisin uygulama yaptığı yerde aracını durdurduğunu öne sürerek, "Kontrolden sonra ehliyetimi aldım. Önümdeki araç hareket etmedi, ileri geri manevra yapıp gittim. Polise çarpmadım. Çarpsaydım da kaçmaz, yardımcı olurdum." savunmasını yaptı.

Müşteki polis memuru H.U. ise olay günü uygulama yaptıklarını anlattı.

Sanığın kullandığı aracın yavaşlayıp dururken dizine çarptığını belirten H.U, "Ehliyetini istedim, vermek istemedi. İleri geri manevra yaptı. Aracın sol aynası koluma çarptı. Yere düştüm, kolum kırıldı. Şikayetçiyim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.