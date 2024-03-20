Kayseri\'de sentetik uyuşturucu ve tabanca bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan M.K. isimli zanlı, yapılan kontrollerde ele geçirilen metamfetaminlerle birlikte tutuklandı. Evde yapılan aramalarda da daha fazla miktarda uyuşturucu bulundu.