Kayseri\'de Şiddetli Yağışta Su Baskınları

KAYSERİ'de etkili olan sağanak yağış sonrası Melikgazi ilçesinde iki binanın bahçesini ve bodrum katlarını su bastı, trafikte mahsur kalan vatandaşlar ise kurtarıldı.

Kent genelinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar suyla doldu. Bazı bölgelerde ise su baskınları meydana geldi. Melikgazi ilçesi Danimend Gazi Mahallesi Topsakal Sokak üzerinde iddiaya göre kanalizasyon hattının taşması sonucu 2 katlı bir evin bahçesi ile 3 katlı bir binanın bodrum katını su bastı. İhbar üzerine bölgeye belediye, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri su basan bölgelerde vidanjör ile suları tahliye etti. Ekipler, bölgede inceleme çalışması başlattı.

Öte yandan, kent merkezinde bazı noktalarda ise yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle otomobillerde mahsur kalan vatandaşlar polis, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.