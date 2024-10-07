KAYSERİ'de, silah ticareti yaptığı belirlenen S.Ö. (25), adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.Ö.'nün silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı. Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 13 adet fişek, 14 adet kovan ve 5 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.
Haber: Furkan KAVUKLU-Kamera: KAYSERİ,
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Silah Ticareti Operasyonu - Son Dakika
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