Kayseri'de Silahlı Saldırı: Bir Ölü

19.10.2025 23:16
Akin Mahallesi'nde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan Mustafa Yerli hayatını kaybetti.

Kayseri'de bir kişi otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Akin Mahallesi'nde otomobiliyle seyreden Mustafa Yerli, kimliği henüz bilinmeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Yerli'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Jandarma, Güvenlik, Saldırı, 3-sayfa, kayseri, Güncel, Suç, Son Dakika

