Kayseri\'de Şoför Duyarlılığı: Hastalanan Yolcuyu Hastaneye Yetiştirdi

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KAYSERİ'de özel halk otobüsünde fenalaşan yolcu, şoför Özgür Uzun tarafından hastaneye yetiştirildi. O anlar, otobüsün araç içi kamerasına yansıdı.

Talas- Erkilet seferini yapan Özgür Uzun'un kullandığı özel halk otobüsünde bulunan bir yolcu, akşam saatlerinde rahatsızlandı. Yolcuların uyarısı üzerine otobüs sürücüsü Uzun, yolcuyu hastaneye yetiştirdi. O anlar araç içi kamerasına yansıdı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, duyarlı sürücüyü tebrik ederek, "Bu tür davranışlar hepimize ilham kaynağı olmalı. İnsana verdiği değer ve duyarlılığı için şoförümüze ve bizi biz yapan değerlerimizi koruyan tüm ekip arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ederim. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: KAYSERİ,