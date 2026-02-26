Kayseri\'de Sokak Hayvanlarına Yem Bırakıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yılkı atları ve sokak hayvanları için doğaya yem ve mama bıraktı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı hizmet veren Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini gece boyunca sürdüren kar yağışı sonrası besin kaynaklarına ulaşmakta zorlanan sokak hayvanları için planlı ve koordineli yemleme çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, yılkı atları, kedi, köpek ve güvercinler için doğaya yem ve mama bıraktı.