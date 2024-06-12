Kayseri'de Sokak Kavgası Sonucu Adam Öldürme Davası Açıldı - Son Dakika
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Kayseri'de Sokak Kavgası Sonucu Adam Öldürme Davası Açıldı

Kayseri'de sokakta tartıştığı Bayram Yıldırım'ı bıçaklayarak öldüren Alican Uğurlu ile yanındaki arkadaşı Sibel Yavuz hakkında ayrı ayrı müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede ifadesine yer verilen Uğurlu, kendini savunmak amacıyla karşılık verdiğini söylerken, Yavuz ise olayda kullandığı çakıyı hatırlamadığını belirtti. İddianame kabul edilmesinin ardından Uğurlu ve Yavuz'un yargılanmasına başlanacak.

12.06.2024 12:09
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KAYSERİ'de sokakta tartıştığı Bayram Yıldırım'ı (48) bıçaklayarak öldüren Alican Uğurlu ile yanındaki arkadaşı Sibel Yavuz hakkında ayrı ayrı müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede ifadesine yer verilen Alican Uğurlu, "Arkadaşlarla alkol aldık. Daha önce hiç tanımadığım ama bu olay nedeniyle tanıdığım kişi bize küfretti. Sopayla vurdu. Kendimi savunmak amacıyla karşılık verdim" derken, Sibel Yavuz "Polise teslim ettiğim çakıyı olayda kullandığımı hatırlamıyorum" dedi.

Olay, 6 Şubat'ta saat 01.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Yoğunburç Kavşağı'nda meydana geldi. Arkadaşı Sibel Yavuz ile alkol alan Alican Uğurlu ve sokakta karşılaştığı Bayram Yıldırım arasında kavga çıktı. Yıldırım değnek ile vururken, Uğurlu da yanındaki bıçakla onu yaraladı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Yıldırım, hayatını kaybetti. Alican Uğurlu ve Sibel Yavuz polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, Alican Uğurlu ve Sibel Yavuz hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası istendi. İddianamede ifadelerine yer verilen sanıklardan Alican Uğurlu, "Arkadaşlarla alkol aldık. Daha önce hiç tanımadığım ama bu olay nedeniyle tanıdığım kişi bize küfretti. Sopayla vurdu. Kendimi savunmak amacıyla karşılık verdim. Ben de yaralandım. Suçsuzum. Sadece kendimi savundum. Sibel bana 'Ağabey, bıçakla 1-2 tane vurdum' dedi" ifadelerini kullanırken, Sibel Yavuz, ifadesinde, "Polise teslim ettiğim çakıyı olayda kullandığımı hatırlamıyorum" dedi. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddianameyi kabul etmesinin ardından Uğurlu ve Yavuz'un, önümüzdeki günlerde yargılanmalarına başlanacak.

Kaynak: DHA

Bayram Yıldırım, Kayseri, Kavga, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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