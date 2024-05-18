Kayseri'de Sosyal Medyada Paylaşılan Ateş Açma Görüntülerine İlişkin 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayseri'de Sosyal Medyada Paylaşılan Ateş Açma Görüntülerine İlişkin 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kayseri\'de Sosyal Medyada Paylaşılan Ateş Açma Görüntülerine İlişkin 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kayseri'de sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir araçtan havaya ateş açıldığı görüntüler üzerine polis çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan inceleme sonucunda şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

18.05.2024 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de, sosyal medya hesaplarından, bir araçtan havaya ateş açıldığı görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma başlatan polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bazı sosyal medya hesaplarından yapılan, bir araçtan havaya ateş açıldığını gösteren paylaşım üzerine çalışma başlattı.

Otomobilin plakası ve sürücüsünü belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla havaya ateş açan B.Y. (16) ve H.B'yi (20) kullandıkları tabancayla yakaladı.

Yapılan incelemede silahın kurusıkı olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, İnceleme, Kayseri, Güvenlik, Suç, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Sosyal Medyada Paylaşılan Ateş Açma Görüntülerine İlişkin 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:38 Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine dönecek mi Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine dönecek mi?
17:42 Amasya’da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı
16:52 Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan’ın görüntüleri tartışma yarattı Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın görüntüleri tartışma yarattı
16:13 CHP lideri Özel, Erdoğan’a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?
17:26 Korhan Berzeg’in ölüm nedeni belirlenemedi Korhan Berzeg'in ölüm nedeni belirlenemedi
16:50 Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
16:45 İsrail, Gazze’de yeni bir katliama imza attı Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın İsrail, Gazze'de yeni bir katliama imza attı! Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın
16:37 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi
16:20 Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi
16:13 Futbol tarihinde eşi benzeri yok Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı Futbol tarihinde eşi benzeri yok! Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı
15:40 At yarışında zincirleme kaza Binicinin üzerinden tay geçti At yarışında zincirleme kaza! Binicinin üzerinden tay geçti
15:22 Aşiret düğününde kilolarca altın takılan gelin hareket etmekte zorlandı Aşiret düğününde kilolarca altın takılan gelin hareket etmekte zorlandı
15:14 SADAT, Nijer’e Suriyeli paralı asker gönderdiği iddialarını yalanladı SADAT, Nijer'e Suriyeli paralı asker gönderdiği iddialarını yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 19:13:31. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de Sosyal Medyada Paylaşılan Ateş Açma Görüntülerine İlişkin 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement