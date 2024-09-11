Kayseri\'de Süs Elması Dalında Çiçek Açtı

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Kayseri'nin Talas ilçesinde süs elması, meyvesi dalındayken çiçek açtı.

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından çok sayıda fidanın dikildiği Ali Dağı ve yürüyüş parkuru çevresinde yetişen bitkilerden süs elması, elmaları üzerindeyken çiçek açmasıyla dikkati çekti.

Normal şartlarda 5 yıldan önce meyve vermeyen süs elması, 3 yıl önce dikilmesine rağmen gübre, ilaçlama ve bakımı iyi yapılmasıyla meyve de vermeye başladı.

Misket büyüklüğünde meyve veren süs elmasının meyvesiyle birlikte çiçek açtığı görüldü.