Kayseri'de daha önce 4 kez ölümden dönen 58 yaşındaki Nihat Civek, öksürük şikayetiyle gittiği hastanede öğrendiği akciğer kanserini de yenmeyi başardı.

Trafik kazası geçiren, yüksekten düşen, bıçakla yaralanan ve vücudunda sülfürik asit nedeniyle yanıklar oluşan iki çocuk babası Civek, ölüm tehlikesi yaşadığı bu olayların izlerini gördüğü tedavilerle geride bıraktı.

Şiddetli öksürük şikayeti yaşamaya başlayan Civek, 2023'te eşinin ısrarıyla gittiği doktorun teşhisiyle öğrendiği akciğer kanserini de hayata olan tutkusu ve ailesinin desteğiyle atlattı.

Civek, AA muhabirine, defalarca ölümden döndüğünü ama hayata hiç küsmediğini, şimdi ise taksi şoförü olarak çalışmaya devam ettiğini söyledi.

3 ay bitkisel hayatta kaldı

Yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen hayata olan tutkusunun asla azalmadığını anlatan Civek, ölümden döndüğü olayları şöyle anlattı:

"Evliliğimden 2-3 ay sonra 1995'te bir toplantı sonrasında arkadaşlarımı evlerine bırakmak için aracıma aldım. Bu esnada bir kaza geçirdik. Kazada yaralanınca Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine acil olarak kaldırılıyorum. Orada, 'ölü' muhabbeti yapılıyor. 'Ölmüş bu vatandaş' hesabı. Daha sonra ben öksürünce babamın, 'bu çocuk yaşıyor, acil müdahale edin' demesiyle muayeneye başlıyorlar. Yaklaşık 3 ay bitkisel hayatta yaşadım. Derken Rabbim bir nefes verdi, yaşamamı nasip etti, bugünlere geldik. Daha sonra iş hayatımda asit tankerini kullanıyordum. Sülfürik asit hava yardımıyla boşaltılıyordu. Bu hava ortamının patlamasıyla basınçla üzerime asit yağmuru patlaması oluştu. Yüz hatlarımda aşırı derecede yaralanma ve yanma oldu. Hastanede çalışan eşimin de desteğiyle bu yaralanmayı elma suyuyla, geleneksel yöntemlerle, tıbbi müdahalelerle, ilaçlarla ve kimyasal maddelerle düzelttik. Yine, yedek parça işinde çalışırken gelen bir koliyi bir arkadaşımla taşırken ayağımın kaymasıyla 3. kattan düştüm. Alnımda büyük bir yırtık oluşmuştu. Oraya da 37 dikiş atılmıştı. Daha sonra sürücü olduğumdan trafik münakaşasında bıçaklı kavgada yaralandım. Gerekli hukuki işlemler de yapıldı."

Son olarak öksürükle başlayan şikayetiyle akciğer kanseri olduğunu öğrendiğini belirten Civek, "28 gün ışın daha sonra her hafta kür tedavisi aldım. Tedavi süreci 3 yıl kadar sürdü. Doktorum 3 yıl sonrası, 'Görmediğim bir ilerlemeyi sende kaydediyorum, inşallah bu böyle devam edecektir.' dedi. Şimdi 6 ayda bir kontrole gidiyorum. Ailemin ve yakın arkadaşlarımın çok büyük desteklerini gördüm. En önemlisi de her şey beyinde bitiyor. 'Ben bunu yeneceğim' dedim." diye konuştu.

"Ölümden korkan bir insan değilim"

Civek, insanların küçük bir olumsuzluğu büyütmemesi ve hayatın iyi yönlerini görmeye gayret etmesi gerektiğini ifade etti.

Yaşadığı olumsuzluklara rağmen hayata küsmediğini dile getiren Civek, şunları kaydetti:

"4 kez ölümden döndüm ve akciğer kanserini yendim. Rabbim alacak bir nefes, yiyecek bir lokma nasip ettiyse o yerine getiriliyor. Hayat güzel, yaşamaya değer. Kafayı hiçbir şeye takmamak lazım. Bugüne kadar yaşadıklarım tamamen takdir-i ilahi. Kaderimde bunlar varmış demek ki. Bugüne kadar bu konuda ne asileştim ne de 'niye ben' diye düşündüm. Kimin ne olacağı belli değil. 3 günlük dünyada kalp kırmaya da bir başkasının malına ya da canına zarar vermeye gerek yok. 'Rabbim en doğrusunu en hayırlısını bilir, benim için bunu uygun görmüş' dedim. Bu nedenle kafama hiç takıntı yapmadım. Ölüme o kadar yakınlaştım ki o yüzden ölümden korkan bir insan değilim."