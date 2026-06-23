Kayseri'de Talasemi ve Lösemi Konferansı - Son Dakika
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Kayseri'de Talasemi ve Lösemi Konferansı

Kayseri\'de Talasemi ve Lösemi Konferansı
23.06.2026 10:40
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Kayseri'de talasemi hastalığına dikkat çekmek için konferans düzenlendi, gençler bilinçlendirildi.

Kayseri'de talasemi ve lösemi hastalıklarına dikkat çekmek amacıyla konferans düzenlendi.

Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta konuşan Kayseri Talasemi ve Lösemilileri Sevenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Başdemir, kentte talasemi taşıyıcı sayısının çok yüksek olması sebebiyle Sağlık Bakanlığının burayı riskli bölge ilan ettiğini söyledi.

Kayseri'de talasemi ile mücadeleyi yaklaşık 36 yıldır devam ettirdiklerini belirten Başdemir, "Talasemiyi önleyebilmek amacıyla özellikle evlenecek gençlerimizi, lisede okuyan öğrencilerimizi bilinçlendiriyoruz. Çünkü talasemi geni taşıyan iki genç evlendiğinde talasemi majör dediğimiz çok ciddi kan hastalığı olan bir rahatsızlık oluşuyor. O yüzden de evlilik öncesi mutlaka bu gençler testi yaptırmak durumundalar." dedi.

Başdemir, toplumu bilinçlendirmek için bu programı düzenlediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Okullarda konferanslar veriyoruz. Talasemi ve lösemi hastalığı bulaşıcı değil. Talasemi genetik bir hastalıktır. Biz bunu okullarda da anlatıyoruz. Talasemi hastalığıyla mücadele için evlilik öncesi zorunlu testi getirdik. Kan seviyeleri düşük olan insanlar buraya gelip, burada kan testlerini yaptırmak suretiyle böyle bir taşıyıcılık var mı yok mu öğrenebiliyor. Türkiye'de ilik bankası kurulduğundan dolayı artık Türkiye'nin çok illerinde ilik nakilleri yapılmaya başlandı. Türk Kök Projesi, Sağlık Bakanlığı ve Kızılayın ortaklaşa yaptığı bir proje. Artık inşallah gönüllü insanlar buraya başvurduklarında donör olabilir. Sağlıklı bireyler mutlaka kendilerini donör adayı yapsınlar. Çok zor bir şey değil. Sadece kan aşısıyla alınan bir örnek, kanla kendileri bu nakil işlemlerini geliştirmiş olacaklar. Bir de kan kardeşi olabilirler."

Resen Ritim Topluluğu'nun da konser verdiği programa, talasemili ve lösemili çocuklar ile aileleri katıldı.

Kaynak: AA

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