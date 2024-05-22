Kayseri'de Tarihi Caminin Şadırvanından Musluk Çalan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Kayseri'de Tarihi Caminin Şadırvanından Musluk Çalan Zanlı Tutuklandı

Kayseri\'de Tarihi Caminin Şadırvanından Musluk Çalan Zanlı Tutuklandı

Kayseri'nin Merkez Melikgazi ilçesinde bulunan tarihi Hunat Cami'nin şadırvanında muslukları çalmaya çalışan D.T., cemaatin ihbarı üzerine polis tarafından suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

22.05.2024 16:27
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Kayseri'de tarihi caminin şadırvanından musluk çalarken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.

Merkez Melikgazi ilçesindeki tarihi Hunat Cami şadırvanına gelen D.T. (20), muslukları sökmeye başladı. Durumu fark eden cemaatin ihbarı üzerine çevredeki polis ekipleri D.T'yi suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Tarihi Caminin Şadırvanından Musluk Çalan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Tarihi Caminin Şadırvanından Musluk Çalan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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