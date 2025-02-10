Kayseri\'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

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Kayseri'de jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.Y'nin elinde bulunan tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve objeleri satacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Şüphelinin otomobilinde yapılan aramada 241 sikke ve 87 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Y'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.