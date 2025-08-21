Kayseri'de Kocasinan Belediyesine ait 7 temizlik aracı yandı.
Erkilet Bulvarı üzerinde yer alan Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Şefliği'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait TOMA'ların da destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangında belediyenin temizlik işlerinde kullanılan 7 aracı ile bir minibüs kullanılmaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Temizlik Araçları Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?