Kayseri'de Terör Operasyonu: 3 Gözaltı

Kayseri'de son bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda son bir haftada terör örgütlerine yönelik düzenledikleri operasyonlarda, 3 zanlıyı yakaladı.
Şüpheliler hakkında yasal işlemler yapıldı.
