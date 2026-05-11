Kayseri\'de Trafik Kazası: Anne ve Oğlu Yaralandı

KAYSERİ'de aynı yönde seyir halinde olan iki otomobilin çarpıştığı kazada anne ve oğlu yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Kayseri-Malatya karayolu Başakpınar kavşağında meydana geldi. Malatya istikametinden Kayseri yönüne seyir halinde olan K.Y. idaresindeki 54 AOJ 657 plakalı otomobil, aynı yönde giden M.K. yönetimindeki 38 AGZ 567 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü M.K. ile annesi D.K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.