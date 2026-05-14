Kayseri\'de Trafik Kazası: Bir Yaralı

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde kamyon ile çarpışıp tramvay yoluna savrulan otomobil sürücüsü M.E. yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Sivas Bulvarı ile Yavuz Selim Mahallesi kavşağında meydana geldi. M.E. yönetimindeki 38 APJ 849 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 34 NBG 98 plakalı kamyon kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrularak tramvay yoluna girdi. Kazada otomobil sürücüsü M.E. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,