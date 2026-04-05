Kayseri\'de Trafik Kazası: İki Yaralı

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde park halindeki otomobile çarpıp devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı.
Y.S'nin kullandığı 38 AJR 999 plakalı otomobil, Yenimahalle 16. Cadde'de park halindeki 38 DN 746 plakalı otomobile çarptıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Y.S. ve yanında bulunan B.A. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
