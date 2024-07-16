Kayseri'de Trafik Kazası Süsü Verilen Cinayet Davası Devam Ediyor

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Kayseri'de geçen yıl trafik kazasında yaşamını yitirdiği sanılan sürücü Eyüp Arslantürk'ü öldürdükleri olaya "trafik kazası süsü" verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklardan soyadlarını değiştiren iki kardeş B.E. ve K.S.Y. ile F.P. ve B.G, tutuksuz yargılanan kardeşlerin annesi M.T. ve babası A.T. ile maktul Arslantürk'ün müşteki ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısı mütalaasını yineleyerek, tutuklu 4 sanığın "ölümle sonuçlanmış kasten yaralama", "hürriyetten yoksun kılma" ve "nitelikli mala zarar verme" suçlarından cezalandırılmalarını, tutuksuz 2 sanığın ise beraatini talep etti.

Mahkeme başkanı, sanıkların telefon kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporunun beklendiğini ifade etti.

Tutuklu sanıklar ise olay günü maktulü yaptığı yanlıştan dolayı uyarmak amaçlı evinden aldıklarını, zarar verme ya da öldürme kasıtları olmadığını öne sürdü. 7 aydır tutuklu olduklarını belirten sanıklar, tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün, 12 Ekim 2023'te Hacılar ilçesi Erenler Caddesi'nde 50 SF 514 plakalı otomobille geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği zannedilen Eyüp Arslantürk'ün (57) ölümüyle ilgili şüphe üzerine başlattığı ve yaklaşık 5 ay süren detaylı soruşturma sonucu 4'ü tutuklu 6 sanık hakkında iddianame hazırlamıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar B.E, K.S.Y, F.P. ve B.G'nin "tasarlayarak öldürme", "cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya azmettirme", "kamu hizmetine tahsis edilmiş eşyaya zarar vermeye azmettirme" ve "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmeye azmettirme" suçlarından cezalandırılmaları istenmişti.

Tutuksuz sanıklar M.T. ve A.T. için de "tasarlayarak öldürmeye yardım etme", "cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım etme", "kamu hizmetine tahsis edilmiş eşyaya zarar vermeye yardım etme" ve "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmeye yardım etme" suçlarından ceza istenen iddianame, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.