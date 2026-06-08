Kayseri\'de Tramvay ve Kamyon Çarpıştı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kamyonla tramvayın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Aşık Veysel Bulvarı'nda T.Ç. yönetimindeki tramvay ile T.K. idaresinde 38 ZC 678 plakalı kamyon kavşakta çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada tramvayda bulunan ve hafif şekilde yaralanan 5 yolcu çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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