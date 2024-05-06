Güncel

Kayseri'de turistlerin yeni gözdesi: 'Yeşilköy Şelalesi'

KAYSERİ - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde doğal güzelliğiyle dikkat çeken Yeşilköy Şelalesi, turistlerin yeni gözdesi haline geldi.

Yahyalı ilçesinde yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve gerek doğa manzarası, dağların içinden akan suyu ve yeşilliğiyle gerekse uzun kamyonuyla saklı bir bahçeyi anımsatan Yeşilköy Şelalesi, bütün güzellikleri ile turistlerin yeni gözdesi haline geldi.

Yahyalı'da yaşadıklarını havaların sıcak olması sebebiyle serinlemek için Yeşilköy Şelaleleri'ne geldiklerini söyleyen Sami Yusuf Zırvalı, "Yeşilköy Şelaleleri çok güzel, çok büyük bir kanyonu var adeta cennet gibi, herkesin gelmesini tavsiye ediyoruz" dedi.