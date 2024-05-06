Kayseri'de turistlerin yeni gözdesi: 'Yeşilköy Şelalesi' - Son Dakika
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Kayseri'de turistlerin yeni gözdesi: 'Yeşilköy Şelalesi'

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Yeşilköy Şelalesi, doğal güzelliğiyle turistlerin ilgisini çekiyor. Şelale, dağların içinden akan suyu ve yeşilliğiyle adeta bir cenneti andırıyor. Turistler, serinlemek ve doğanın tadını çıkarmak için Yeşilköy Şelalesi'ni tercih ediyor.

06.05.2024 14:20
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Kayseri'de turistlerin yeni gözdesi: 'Yeşilköy Şelalesi'

KAYSERİ - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde doğal güzelliğiyle dikkat çeken Yeşilköy Şelalesi, turistlerin yeni gözdesi haline geldi.

Yahyalı ilçesinde yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve gerek doğa manzarası, dağların içinden akan suyu ve yeşilliğiyle gerekse uzun kamyonuyla saklı bir bahçeyi anımsatan Yeşilköy Şelalesi, bütün güzellikleri ile turistlerin yeni gözdesi haline geldi.

Yahyalı'da yaşadıklarını havaların sıcak olması sebebiyle serinlemek için Yeşilköy Şelaleleri'ne geldiklerini söyleyen Sami Yusuf Zırvalı, "Yeşilköy Şelaleleri çok güzel, çok büyük bir kanyonu var adeta cennet gibi, herkesin gelmesini tavsiye ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de turistlerin yeni gözdesi: 'Yeşilköy Şelalesi' - Son Dakika

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