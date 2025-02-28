Kayseri'de Ücretsiz Psikolojik Destek

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Aile Akademisi, "Aileye önem, insana değer" sloganıyla kentteki farklı noktalarda psikolojik danışmanlık hizmeti sunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aile Akademisi'nde psikolog, klinik psikolog, psikoloji danışmanı ve aile danışmanlarından oluşan uzman kadroyla ailelere ve bireylere yönelik terapi ve rehberlik hizmetleri ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı olarak veriliyor.

Akademide 13 danışmanıyla evlilik öncesi eğitimler, ebeveyn okulu, anne akademisi, çocuk ve ergen danışmanlığı ve çift danışmanlığı gibi çeşitli alanlarda destek sunulurken kurumsal seminerler ve rehberlik hizmetleri de sağlanıyor.

KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezleri, Genç KAYMEK merkezleri ve ilçe sosyal yaşam merkezleri gibi noktalarda aktif olarak hizmet veren akademi, bireylerin hayat kalitesini artırmayı hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesi Aile Akademisi Birimi hakkında bilgiler veren psikolojik danışman Muhammed Ali Akdağ, şunları kaydetti:

"Öncelikle bireysel psikolojik danışmanlık, bireysel rehberlik, grup danışmanlığı, öğrencilerimize grup rehberliği hizmetleri veriyoruz. Bunun haricinde ailelerimize, özellikle sıkıntısı olan, birtakım geçim problemleri olan ailelerimize aile danışmanlığı, çift terapisi hizmetleri veriyoruz. Bu ailelerimizin çocuklarının ergenlik yahut çocuk problemleriyle ilgileniyoruz."