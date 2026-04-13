Kayseri'de Sağlık Turizmi Zirvesi: Geçmişten Geleceğe Kadim Şifa

13.04.2026 09:49
Kayseri, sağlık turizmi alanında yeni bir vizyon sunmak amacıyla Avrupa'dan firmaların katıldığı uluslararası bir zirveye ev sahipliği yaptı. Zirve, Kadim Şifa teması ile sağlık, turizm, yazılım ve reklam sektörlerinden 40'tan fazla firmanın katılımıyla gerçekleştirildi.

Akademi, kamu, sivil toplum ve özel sektörün küresel paydaşlarla buluştuğu organizasyon, Kayseri'nin tarihi ve doğal güzelliklerini modern sağlık altyapısıyla bütünleştirerek yeni bir vizyon ortaya koydu. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı destekleriyle, Erasmus+ KA210 VET programı kapsamında gerçekleştirilen zirve; Kayseri Sağlık Turizmi Derneği (KAYSATUR) koordinatörlüğünde ve Kayseri Üniversitesi ev sahipliğinde 'Geçmişten Geleceğe Kadim Şifa' konseptiyle düzenlendi.

Zirvenin ilk gününde, İspanya, Belçika, Almanya, Hollanda ve Yunanistan'dan 15 firma stant kurarak yenilikçi sağlık hizmetlerini tanıttı. B2B görüşmelerde sağlık, turizm, yazılım ve reklam sektörlerinden 40'tan fazla firma masaya oturdu. MÜSİAD Hollanda ve Uluslararası Sağlık Turizmi Enstitüsü gibi kuruluşlar aktif rol alarak Avrupa ile Türkiye arasındaki köprüyü sağlamlaştırdı. KAYSATUR Başkanı Mustafa Ragıp Adıgüzel, Kayseri'nin sağlık turizminde iddialı olduğunu belirterek yeni projelerin temelini attıklarını ifade etti.

İkinci gün, akademisyenler ve sektör temsilcilerinin katılımıyla uluslararası sağlık turizmi stratejilerini belirleyen bir çalıştay düzenlendi. Dijitalleşme, insan kaynağı ve sürdürülebilirlik gibi başlıklar masaya yatırıldı. Sonuç bildirgesi, TBMM Milletvekili Murat Cahit Cıngı ile yapılan oturumda değerlendirildi ve Kayseri'nin Avrupa entegrasyonu için adımlar tartışıldı. Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer ve diğer yetkililerin katılımıyla desteklenen zirve, şehrin Erciyes Dağı ve Kapadokya gibi değerlerle entegre edilmiş sağlık turizmi potansiyelini vurgulayarak Kayseri'yi küresel sağlık turizminin yeni favorisi olarak konumlandırdı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Teknoloji, Yazılım, Kayseri, Turizm, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
