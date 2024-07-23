Kayseri'de Üniversite Adaylarına Ücretsiz Tercih Danışmanlığı Hizmeti - Son Dakika
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Kayseri'de Üniversite Adaylarına Ücretsiz Tercih Danışmanlığı Hizmeti

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, üniversite adaylarına YKS tercih sürecinde ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor. KAYMEK, öğrencilere destek olmak amacıyla ücretsiz kurslarının yanı sıra tercih süreçlerinde de yardımcı olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen üç merkezde rehber öğretmenler eşliğinde 10.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti verilecek.

23.07.2024 13:17
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Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, üniversite adaylarına YKS tercih sürecinde ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYMEK, okula destek ve sınava yönelik ücretsiz kurslarının yanı sıra tercih süreçlerinde de öğrencilere katkı sağlamayı sürdürüyor.

Bu kapsamda KAYMEK AŞ Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, YKS sonuçlarına göre üniversite tercihi yapacak gençlere her yıl olduğu gibi bu yıl da danışmanlık hizmeti veriyor.

Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere ve ailelerine yönelik ücretsiz danışmanlık için Hunat Hatun Medresesi, KAYMEK İhtisas Merkezi ve Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi olmak üzere üç merkez belirledi.

Rehber öğretmenler eşliğinde, gençlerin tercihlerini kolay ve isabetli yapmaları için üç merkezde 10.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz tercih danışmanlığı hizmetinden, YKS tercih sürecinde olan ve dileyen tüm vatandaşlar yararlanabilecek. Büyükşehir'in YKS Tercih Danışmanlığı hizmeti ile ilgili detaylı bilgiye 0534 276 67 41 numaralı telefondan erişilebilecek.

Kaynak: AA

Kayseri, Rehber, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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