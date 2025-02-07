Kayseri'de Uyuşturucu Dava Sonucu - Son Dakika
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Kayseri'de Uyuşturucu Dava Sonucu

Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan 5 sanıktan 4'ü hapis cezasına çarptırıldı.

07.02.2025 10:51
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Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan 5 sanıktan 4'ü çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı, 1'i beraat etti.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar F.S. ve Y.Ş, başka suçtan tutuklu D.D. ve avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık O.Ö. ve başka suçtan tutuklu O.K. ise cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katıldı.

Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanıklar F.S, Y.Ş, D.D. ve O.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını, sanık O.Ö'nün ise beraatini talep etti.

Mahkeme başkanı tarafından son sözleri sorulan 5 sanık, suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar F.S. ve Y.Ş'ye "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 9'ar ay hapis ve 56 bin 250'şer lira adli para cezası verdi.

Sanık D.D'ye aynı suçtan 15 yıl hapis ve 45 bin lira adli para cezası, O.K'ye 10 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası veren heyet, sanıklar D.D. ve O.K'nin tutuklanmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, sanık O.Ö'nün ise oy çokluğu ile beraatine karar verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Uyuşturucu Dava Sonucu - Son Dakika

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