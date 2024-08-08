Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda İ.K. (34) yakalandı.
Yapılan aramada 25,12 gram uyuşturucu, 2 tabanca, 26 fişek ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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