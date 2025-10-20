Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonları: 12 Tutuklama

Kayseri'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada düzenledikleri operasyonlarda, 375,91 gram uyuşturucu madde, 67 uyuşturucu içerikli hap, 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Düzenlenen 34 operasyonda, 48 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, 12 zanlı tutuklandı.
