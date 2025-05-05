Kayseri'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 25 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada düzenledikleri operasyonlarda, 1 kilo 335 gram uyuşturucu, 20 uyuşturucu ve uyarıcı hap, ruhsatsız tüfek, 150 fişek ve 4 hassas terazi ele geçirdi.
Düzenlenen 32 operasyonda, 52 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, 25 şüpheli tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonları: 25 Tutuklama - Son Dakika
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