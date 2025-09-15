Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonları: 6 Tutuklama

Kayseri'de bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada düzenledikleri operasyonlarda, 1 kilo 652 gram uyuşturucu, 35 uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirdi.
Düzenlenen 21 operasyonda, 29 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, 6 zanlı tutuklandı.
