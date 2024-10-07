Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonları: 8 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonları: 8 Zanlı Tutuklandı

Kayseri'de son haftada yapılan 25 operasyonda 8 zanlı tutuklandı, 314 gram uyuşturucu ele geçirildi.

07.10.2024 14:47
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Kayseri'de son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 8 zanlı tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında son bir haftada 25 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 39 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı, 8 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 314,94 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız 2 tabanca, 55 fişek, ruhsatsız 2 tüfek ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Öte yandan, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında ise 12 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı, aranan 19 kişi yakalandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonları: 8 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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