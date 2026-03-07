Kayseri\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo Ele Geçirildi

Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilo 7 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 1 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 1 kilo 7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
