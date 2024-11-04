Kayseri'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 424,97 gram uyuşturucu, 2 ruhsatsız tüfek ve 2 hassas terazi ele geçirdi.
Toplam 17 operasyonda, 51 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, 10 şüpheli tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Tutuklama - Son Dakika
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