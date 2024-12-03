Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda 2,40 gram uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 6 fişek ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.C.D, S.Ç. ve D.B'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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