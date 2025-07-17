Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu

17.07.2025 23:35
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Kayseri'de düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, uyuşturucu ele geçirildi.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "torbacı" denilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 260 gram eroin ve 1 kilo 273 gram çeşitli türde uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınan A.C. (35), R.A. (24), Ö.Ç. (25), H.K. (27) ile B.Ç'nin (22) emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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